Что предлагается в новом административном процедурно-процессуальном кодексе Казахстана?

CA-NEWS (KZ) - 10 сентября в Мажилисе состоялась презентация проекта Административного процедурно-процессуального кодекса Казахстана с сопутствующими поправками, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Презентация в Мажилисе состоялась в формате открытого диалога с участием представителей гражданского общества, политических партий, НПО, ОБСЕ, научных учреждений, государственных органов.

Докладывая о предлагаемых нововведениях вице-министр юстиции Наталья Пан подчеркнула, что регулируемые проектом Кодекса сферы являются достаточно чувствительными для общества.

Несмотря на что, то что в настоящее время любое взаимодействие органов власти с гражданами регулируется тем или иным законодательным актом(к примеру, законами «О государственных услугах», «О разрешениях», Предпринимательским Кодексом), проект Кодекса закрепляет новые положения, отвечающие интересам граждан, в независимости от того, содержатся ли они в специальном законе или нет.

В частности, Кодексом устанавливаются дополнительные рамочные требования к проведению внутренних и внешних административных процедур госорганов и предприятий, а также обеспечивается прозрачность и доступность граждан и юридических лиц к процессам по обсуждению и принятию Административного акта.

Предусматривается, что государственные органы должны будут перестроить свою работу с учетом требований Кодекса.

Кодекс вводит важные принципы нового судопроизводства: принцип приоритета права, принцип активной роли суда. Все сомнения, противоречия и неясности актов законодательства об административных процедурах будут толковаться в пользу граждан.

Также закрепляются процедурные гарантии, которые должны обеспечить «обратную связь» с гражданами при принятии управленческих решений органами власти.

Иными словами, устанавливается обязанность властного субъекта заслушать мнение заинтересованного гражданина до принятия окончательного решения.

Гражданин будет иметь возможность ознакомиться с материалами, которыми административный орган руководствовался при вынесении правового решения.

Вводится особый порядок отмены правовых решений, которые благоприятны для граждан. Гражданин должен быть уверенным, что однажды принятое решение является законным, последовательным и не может быть отменено, если в этом нет его вины. Допустим, после выдачи лицензии на осуществление той или иной деятельности орган контроля и надзора выясняет, что печать на данной лицензии является устаревшей. Однако, в данном дефекте нет вины гражданина. В этом случае лицензия не должна отзываться, если незаконное решение не нарушает права других лиц.

Н.Пан сообщила также, что проектом Кодекса внедряется обязательное досудебное обжалование, за исключением отдельных категорий споров (например, налоговые, таможенные споры, где предусмотрен особый порядок обжалования решений указанных органов).

Производство по рассмотрению жалобы будет проходить в сравнительно ускоренном порядке (15 рабочих дней, когда как процесс рассмотрения споров в суде может занимать месяцы).

Предлагается ввести новый административный специализированный суд. Споры с госорганами, обжалование действий (бездействий) должностных лиц из ГПК выделить в новый Кодекс.

Сопутствующим законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в 80 законов, из которых 14 – кодексы.