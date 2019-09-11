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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Таджикистана одержала вторую победу кряду в отборочном турнире ЧМ-2022

CA-NEWS (TJ) -  Национальная сборная Таджикистана одержала вторую победу кряду во втором раунде отборочного турнира чемпионата мира-2022 в группе «F». На этот раз подопечные Усмона Тошева на выезде переиграли сборную Монголии со счетом 1:0. Автором единственного и победного гола стал защитник Давронджон Эргашев, отличившийся ударом головой на 81-йминуте встречи, передает пресс-служба ФФТ.

Сборная Таджикистана доигрывала матч против Монголии вдесятером. На 85-й минуте вторую желтую карточку схлопотал защитник Искандар Джалилов.

В другом поединке нашей группы сборная Японии в гостях переиграла команду Мьянмы со счетом 2:0.

Таким образом, после двух сыгранных туров сборная Таджикистана, набрав шесть очков, единолично возглавляет турнирную таблицу в группе «F». Сборные Японии и Монголии, в активе которых по 3 очка, расположились соответственно на второй и третьей строчках в таблице.

Матчи следующего, третьего тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 будут сыграны 10 октября. Сборная Таджикистана этот тур пропускает. В четвертом туре наша национальная сборная на Центральном стадионе Душанбе примет сборную Японии. Эта встреча состоится 15 октября.

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