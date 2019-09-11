Женщина, выбросившая в окно двух младенцев, ранее рожала двух детей с инвалидностью - СМИ

CA-NEWS (UZ) - В ночь на 9 сентября на заднем дворе родильного комплекса Наманганского района одноименной области были найдены живыми две новорожденные девочки, рожденные 2 сентября. Младенцы были госпитализированы в отделение реанимации, но врачам не удалось спасти им жизнь.

Пожелавший остаться неизвестным сотрудник правоохранительных органов Намангана сообщил, что в настоящее время ведется следствие, допрашиваются четыре медсестры родильного дома, передает centralasian.org.

По словам собеседника, следствие предполагает, что на момент совершения преступления медсестры роддома спали.

"Женщина, выбросившая из окна двух младенцев, ранее рожала двух детей с инвалидностью, которые умерли. И в третий раз у нее родился больной ребенок. Врачи сказали ей, что этот младенец никогда не будет нормальным. После этого она впала в сильную депрессию, и подумав, кому нужен такой ребенок, решилась на такое преступление", – сказал сотрудник правоохранительных органов, осведомленный о подробностях следствия.

Как сообщалось ранее, в отношении убившей двух младенцев женщины возбуждено уголовное дело по пунктам «а,в» части 2 статьи 97 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса республики. Женщине грозит от 15 до 25 лет лишения свободы.

В отношении ответственных лиц роддома также возбуждено уголовное дело «за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей». В случае если их вина будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.