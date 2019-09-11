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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев выступил на церемонии открытия шестого заседания казахстанско-китайского делового совета
Предыстория: Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Китай (фото)

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия шестого заседания казахстанско-китайского делового совета, а также выступил на встрече с представителями деловых кругов Китая и выступил с докладом в Китайской академии общественных наук.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на казахском языке на всех запланированных встречах в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику, - написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

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