Токаев выступил на церемонии открытия шестого заседания казахстанско-китайского делового совета

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия шестого заседания казахстанско-китайского делового совета, а также выступил на встрече с представителями деловых кругов Китая и выступил с докладом в Китайской академии общественных наук.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на казахском языке на всех запланированных встречах в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику, - написал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.