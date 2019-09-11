РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Казахстана встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана 11 сентября встретился с членом Политбюро ЦК КПК и главой МИД КНР Ян Цзечи, сообщает Акорда.

Программу двухдневного государственного визита Касым-Жомарта Токаева открыла встреча с членом Политбюро ЦК КПК, начальником Канцелярии руководящей группы по иностранным делам КПК Ян Цзечи.

В ходе беседы Глава государства отметил долгое знакомство с Ян Цзечи и его успешную деятельность на посту министра иностранных дел КНР. Президент подчеркнул, что этот государственный визит является очень важным для Казахстана.

- Мы исходим из того, что Китай является соседним, дружественным нам государством, второй экономикой мира. Казахстан придает важное значение данному визиту. Мы благодарны Китаю за поддержку СВМДА и других инициатив Казахстана на международной арене. Что касается экономического сотрудничества, то оно является стратегическим по своему характеру. Те договоренности, которые были достигнуты нашим первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и председателем Си Цзиньпином, получат дальнейшее развитие, - сказал Глава государства.

Ян Цзечи поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента Казахстана в июне текущего года. По словам китайского политика, эта убедительная победа свидетельствует о высоком доверии народа Казахстана. Ян Цзечи высказал уверенность в том, что визит казахстанского руководителя придаст новый импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран.

aa2254785fc68b0f0d564860a0f97596

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
  • Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Китай (фото)
  • Рыба может сыграть важную роль в обеспечении устойчивых поставок продовольствия в Европе и Центральной Азии - ФАО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×