Президент Казахстана встретился с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана 11 сентября встретился с членом Политбюро ЦК КПК и главой МИД КНР Ян Цзечи, сообщает Акорда.

Программу двухдневного государственного визита Касым-Жомарта Токаева открыла встреча с членом Политбюро ЦК КПК, начальником Канцелярии руководящей группы по иностранным делам КПК Ян Цзечи.

В ходе беседы Глава государства отметил долгое знакомство с Ян Цзечи и его успешную деятельность на посту министра иностранных дел КНР. Президент подчеркнул, что этот государственный визит является очень важным для Казахстана.

- Мы исходим из того, что Китай является соседним, дружественным нам государством, второй экономикой мира. Казахстан придает важное значение данному визиту. Мы благодарны Китаю за поддержку СВМДА и других инициатив Казахстана на международной арене. Что касается экономического сотрудничества, то оно является стратегическим по своему характеру. Те договоренности, которые были достигнуты нашим первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и председателем Си Цзиньпином, получат дальнейшее развитие, - сказал Глава государства.

Ян Цзечи поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента Казахстана в июне текущего года. По словам китайского политика, эта убедительная победа свидетельствует о высоком доверии народа Казахстана. Ян Цзечи высказал уверенность в том, что визит казахстанского руководителя придаст новый импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран.