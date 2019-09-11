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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Военные Узбекистана принимают участие в учениях «Центр-2019» под Оренбургом

CA-NEWS (UZ) -  Воинский контингент армии Узбекистана, принимающий участие в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019" расположился лагерем в палаточном городке на полигоне Донгуз (Оренбургская область) совместно с подразделениями других государств. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Питание военнослужащих организовано с использованием полевых кухонь, а основная часть рациона состоит из национальных блюд.

В первые дни пребывания рядовой по контракту Мухаммадали Мамажонов приготовил национальное узбекское блюдо - плов на все подразделение. При этом рис и специи, а также казан военнослужащие привезли с собой.

В ближайшие дни военнослужащие Узбекистана будут проводить занятия с применением техники и вооружения и тренировки по подготовке к участию в активной фазе учения.

Напоминаем, что на учении примут участие воинские контингенты восьми государств: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

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