Президент Туркменистана заказал российский кабриолет Aurus Senat

CA-NEWS (TM) - Российский премиальный автомобиль отправится в Туркменистан, сообщает auto.yuga.ru.



Как сообщает издание, российский автомобиль представительского класса- кабриолет Aurus Senat заказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Речь о модификации кабриолет модели Aurus Senat. В начале августа, когда в Туркменистан прибыл Дмитрий Медведев, речь шла о всей линейке российских «Аурусов».

Президент Туркменистана известен своей сильной любовью к разным автомобилям, от спортивных до премиальных. В его гараже располагается спортивный Nissan 370Z, на котором он дрифтовал на автодроме. Также имеется полностью подготовленный Mini Cooper, полностью подготовленный для ралли-рейда «Дакар». На нем он даже проехал участок этой трассы. Украшением гаража является суперкар Bugatti Veyron.

Есть у Бердымухамедова и раритетные машины. Например, Дмитрия Медведева он встречал в Ашхабаде на «Волге» ГАЗ-21. Ранее сообщалось, что российская элита не спешит покупать Aurus из-за его высокой цены, отмечает издание.