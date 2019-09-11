В Нур-Султане предложили переименовать улицу в честь сына Чингисхана

CA-NEWS (KZ) - В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны мажилисмен Бахытбек Смагул предложил присвоить одной из улиц столицы имя Джучи хана, передает корреспондент Zakon.kz.

- В рамках 750-летия Золотой орды, озвученной президентом в своем Послании, предлагаю присвоить имя Джучи хана одной из главных улиц нашей столицы Нур-Султана и установить на этой улице памятники хану Большого улуса, - сказал Смагул.

По его словам, это "продемонстрирует нашу государственность не только своим гражданам, но и каждому гостю столицы".

- Я считаю, что это возвысит наш национальный дух, продемонстрирует нашу государственность не только своим гражданам, но и каждому гостю столицы, - пояснил депутат.

Джучи хан был старшим сыном Чингисхана и его первой жены Бортэ. Он являлся полководцем, участвовавшим в завоевании Средней Азии.