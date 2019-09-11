Если бы количество советов было причиной роста экономики, их бы пекли как горячие пироги, - председатель Мажилиса Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 11 сентября, на пленарном заседании Мажилиса председатель Палаты Нурлан Нигматулин поднял вопрос поиска инвестиционных проектов, важных для развития Казахстана, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Вопрос возник в ходе обсуждения ратификационного законопроекта - Рамочного соглашения Казахстана с Северным инвестиционным банком.

Реализация Соглашения с крупнейшим кредитно-финансовым институтом стран Скандинавии и Балтии предоставит Казахстану возможность привлечения инвестиций в сферы водоснабжения, транспорта, энергетики, промышленного сектора и др.

Отвечая на вопрос депутатов о конкретных проектах, министр национальной экономики Руслан Даленов назвал внедрение 5G, тепличный комплекс в Туркестанской области, мясоперерабатывающий комбинат в Акмолинской области.

При этом Председатель Мажилиса уточнил, есть ли проекты именно в сферах водоснабжения, транспорта, энергетики.

На ответ министра экономики, что, в частности, в сфере энергетики таких проектов нет, Н.Нигматулин заметил:

- Нам не нужно ждать, когда будут эти проекты. Деньги есть, вы сидите, ждете. Базовое министерство. Вы координатор в этом вопросе. Эти сферы все важные. Но для этого надо искать проекты совместно с другими профильными министерствами.

Согласившись со Спикером Мажилиса, Р.Даленов сообщил, что при Правительстве создан Координационный совет по привлечению инвестиций и стоит задача довести их уровень до 30% ВВП. Это позволит обеспечить рост экономики 5% и выше.

- Если бы количество создаваемых советов было бы причиной роста экономики, мы бы с вами каждый день их пекли как горячие пироги. Вопрос в практической деятельности, во взаимодействии министерств, которые работают в этих сферах. Не надо ждать. Деньги есть, значит надо ими воспользоваться, - сказал Нурлан Нигматулин.