Сколько Китай инвестировал в Казахстан за годы независимости?

CA-NEWS (KZ) - - Китай стал одним из самых крупных внешнеторговых и экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует динамичный рост товарооборота между нашими странами, который за 2018 год вырос на 11,4 % и составил​ 12 млрд долларов.​ Всего за годы Независимости Китай инвестировал в Казахстан около 20 млрд долларов. Мы рассматриваем сегодняшнее 6-ое заседание Делового совета как возможность еще шире раскрыть огромный потенциал делового и инвестиционного партнерства двух стран, - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии 6-го заседания казахстанско-китайского делового совета.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане прилагаются значительные усилия для создания благоприятного инвестиционного климата.​

- В рейтинге Всемирного банка «Doing Business» Казахстан вошел в первую 30-ку, заняв 28-ю позицию среди 190 стран мира. За годы Независимости в казахстанскую экономику привлечено более 300 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Наша страна является лидером по этому показателю в центральноазиатском регионе, - заявил Касым-Жомарт Токаев.​

Президент призвал китайских бизнесменов более активно использовать для финансовых операций биржу МФЦА, отметив, что она представляет собой уникальный для региона институт, где уже зарегистрировано более 250 компаний.​

Особое внимание глава государства уделил возможностям Казахстана в формировании и развитии транспортного коридора между Азией и Европой.

- Через территорию Казахстана проходит 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных маршрутов, которые связывают Китай и другие страны Азии с Европой, а также Ближним Востоком.​ Это позволяет доставлять грузы в Европу из Китая через Казахстан и обратно за 15 дней, тогда как доставка морским путем занимает в два-три раза больше времени, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, реализуемая в Казахстане Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» гармонично сопряжена с китайским проектом «Один пояс, один путь». Глава государства выразил уверенность, что общими усилиями Казахстан и Китай смогут возродить былое величие Шелкового пути.

Одним из ключевых приоритетов Казахстана в выступлении было названо развитие новой экономики, основанной на инновациях и новых технологиях.​ Касым-Жомарт Токаев отметил, что для нашей страны стратегический интерес представляют высокотехнологичные производства, а также элементы Индустрии 4.0.​ Двустороннее сотрудничество в данной сфере, по мнению Президента, приобретает особое значение в связи с тем, что за последние годы Китай стал признанным мировым лидером в развитии и внедрении новейших технологий.​

- Мы заинтересованы в создании совместных инновационных предприятий, технопарков и IT-центров с китайскими компаниями. В нашей столице открыт Международный технопарк IТ-стартапов «Аstana Hub».​ Здесь активно ведутся разработки в таких направлениях, как Big Dаta, Интернет вещей, искусственный интеллект, облачные технологии и суперкомпьютеры. Для участников этого технопарка предусмотрены упрощенный визовый, трудовой и налоговый режимы, - отметил Главы государства.

В качестве одного из перспективных направлений двустороннего сотрудничества Касым-Жомарт Токаев выделил сельское хозяйство.​ Он отметил огромные масштабы китайского рынка и открывающиеся возможности данного экспортного направления для нашей страны.

- Как известно, Казахстан входит в 10-ку мировых экспортеров высококачественной пшеницы.​ В прошлом году экспорт пшеницы в Китай достиг 550 тысяч тонн. Мы могли бы увеличить эти объемы в 3,5 раза до 2 млн тонн.​ Увеличиваются экспортные поставки казахстанской соли на международные рынки. Мы готовы поставлять пищевую соль в Китай до 100 тысяч тонн в год. Кроме того, мы готовы поставлять на китайский рынок молочную продукцию, мясо птицы, говядину, баранину, свинину, а также муку, зерновые, бобовые, масличные культуры. Мы намерены наращивать производство и экспорт в Китай экологически чистых продуктов питания, - рассказал Президент.

Кроме того, затронул вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Глава государства подчеркнул, что в Казахстане этой отрасли уделяется особое внимание, и пригласил китайских инвесторов к партнерству.

В завершение Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что у Казахстана и КНР имеется прочный фундамент для дальнейшего взаимовыгодного расширения торгово-экономических, инвестиционных связей, важную роль в развитии которых играет ККДС.

В ходе пленарной части заседания также выступили председатель совета директоров корпорации «CITIC Group», сопредседатель ККДС с китайской стороны Чан Чжэньмин, председатель правления АО «Самрук-Казына», сопредседатель ККДС с казахстанской стороны Ахметжан Есимов, а также управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

По итогам мероприятия представители казахстанской стороны подписали с китайскими бизнесменами ряд коммерческих соглашений.