Главы ТПП Таджикистана и Абу-Даби обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Джамшед Джумахонзода в ходе своего визита для участия в заседании технической группы международных участников ЭКСПО-2020 встретился накануне в Дубае с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Абу-Даби, господином Мухамед Н.Ал Мухайри.

Как сообщает пресс-центр ТПП РТ, на встрече также принимали участие посол Таджикистана в Объединенных Арабских Эмиратах Баходур Шарифи и исполнительный директор группы компаний «Авеста Групп» Зафар Бурхонзода.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах двусторонних торгово-экономических отношений. В этом контексте обсужден широкий круг вопросов, связанных с установлением и развитием межпалатных контактов.

Мухамед Н.Ал Мухайри, выразил надежду, что визит делегации Таджикистана наполнит таджикско-арабские отношения практическим содержанием и придаст им больше динамизма, обратив внимание на необходимость активнее развивать связи с коммерческими структурами путем проведения совместных бизнес форумов, миссий деловых кругов, конференций и выставок.

Глава ТПП РТ обратил внимание на необходимость сотрудничества по конкретным инвестиционным проектам в ключевых отраслях таджикской экономики, таких как, энергетика, горная добыча, машиностроение, цветная металлургия, нефтехимическая промышленность, торговля, строительство, банковская и финансовая сферы, транспорт, АПК, сфера туризма и перевести их в практическую плоскость.

Мухамед Н.Ал Мухайри обозначил широкую заинтересованность потребителей ОАЭ в экспорте высококачественной и свежей плодоовощной таджикской продукции в широком ассортименте.

Пользуясь возможностью, Джамшед Джумахонзода пригласил бизнес круги ОАЭ для участия в Международной универсальной выставке «Таджикистан-2019. Осень», проведение которого запланировано в октябре 2019 года в городе Душанбе.