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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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29-летний житель Шахритуса задержан за покушение на убийство жены
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане по подозрению в покушении на убийство задержан 29-летний житель кишлака Устокорон Шаартузского района, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Подозреваемый, 9-го сентября 2019 года, около 17:30 часов из-за возникшего семейного конфликта со своей 29-летней супругой, чтобы лишить её жизни, нанес ей несколько ножевых ранений.

В результате пострадавшая с тяжёлыми ранениями была госпитализирована в больницу.

В отношении подозреваемого Прокуратурой Шаартузского района возбуждено уголовное дело по ст. 32 ч. 3 и 104 ч. 2 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, ведется следствие.

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