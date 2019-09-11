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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Туркменбаши отправляют в отпуск без содержания

CA-NEWS (TM) -  По сообщениям корреспондентов Радио Азатлык, на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов в течение более 6 месяцев остановилась работа.

«Около 500 рабочих завода были отправлены в отпуск без содержания. Заводу необходимы иностранные инвестиции для капитального ремонта, потому что у Туркменистана нет таких денег, чтобы приобрести необходимое оборудование. По этой причине работа на заводе временно приостановлена», - сообщил 9 сентября корреспондент Радио Азатлык в Балканском велаяте.

По его словам, в данное время на заводе остались около 20 сторожей и уборщиков. «И этих работников с октября отправят в отпуск без содержания», - рассказал корреспондент.

Согласно информации в электронной газете Нефтегазового комплекса Туркменистана, Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов является ведущим предприятием нефтеперерабатывающей промышленности Туркменистана, на долю которого приходится четверть объема промышленной продукции, производимой в стране.

Также утверждается, что на этом предприятии производятся «неэтилированный автобензин, авиационный и технический керосин, реактивное и дизельное топливо, мазут, смазочные масла, полипропилен, печное топливо, легкий газойль, нефтяной электродный кокс, сжиженный газ, строительный и дорожный битумы и другую продукцию нефтехимии, составляющей основу экспортного потенциала страны».

Попытки Радио Азатлык получить информацию в администрации Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов о сообщаемой остановке работы на предприятии не дали результатов.

Сообщение о приостановке работы ведущего нефтеперерабатывающего предприятия Туркменистана совпало с увольнением его руководителя, официальной информацией о работах по усовершенствованию Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов американской компанией, а также дефицитом бензина на заправках страны.

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