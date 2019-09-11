В Узбекистане с курсантов принудительно берут расписки о добровольном участии в сборе хлопка - СМИ

CA-NEWS (UZ) - С 10 сентября с курсантов Военно-технического института Национальной гвардии, Академии МВД и Высшего военного таможенного института Узбекистана начали брать расписки о добровольном участии в сборе хлопка.

Курсанты, взявшие на себя ряд тяжких обязательств, в своих расписках дают согласие «на любое наказание», в случае невыполнения этих обязательств, передает centralasian.org.

Студенты Военно-технического института Национальной гвардии, Академии МВД и Высшего военного таможенного института Узбекистана сообщили, что с них в принудительном порядке взяли расписки, в которых они «добровольно соглашаются» поехать после 15 сентября на сбор хлопка в Сырдарьинскую область.

– Приказ дало руководство института, а расписки с нас берут старосты курсов. Они диктовали нам, о чем следует писать. Мы написали расписки от руки и подписали. Старосты просили, чтобы внизу мы поставили дату 15 сентября. Мы так поняли, что на сбор хлопка нас отправят после 15-го числа, – говорит один из курсантов Академии МВД.

Он предоставил копию своей расписки, в которой он обязуется «старательно и упорно выполнять возложенные на него обязательства во время сбора урожая хлопка 2019 года». «Я заранее предупрежден о недопустимости покидать поле и хлопковый штаб без разрешения начальства и не вступать в контакт с местными жителями. Я согласен на любое наказание, в случае нарушение установленного порядка. Обязуюсь полностью соблюдать правила дорожного движения», пишет в своей расписке курсант Академии МВД.

Представитель администрации Академии МВД Узбекистана подтвердил информацию о том, что с 10 сентября с курсантов начали брать расписки об участии в сборе хлопка.

– В этом году на сбор хлопка выйдут те, кто носит форму, в том числе и наши курсанты. Такой приказ поступил не от руководства нашего вуза, а «сверху». Наши курсанты и в прошлом году ездили на хлопок. Что в этом плохого? Им самим будет полезен такой труд! Те, у кого имеются жалобы, хорошо знают, куда нужно обращаться, – заявил представитель администрации Академии МВД.

Если курсанты Академии МВД писали расписки под диктовку начальников-офицеров, то курсантов Таможенного института заставили подписать расписки на заранее на распечатанных бланках.

«Обязуюсь четко и безукоснительно следовать внутреннему порядку, установленному в Хлопковом штабе Таможенного института, расположенного на территории Союза водопользователей «Малек» Сырдарьинского района Сырдарьинской области, беспрекословно выполнять приказы руководства и командиров, своевременно выполнять их поручения и не покидать без их разрешения хлопковое поле и временное местопребывания, не употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, не управлять транспортными средствами, не курить, не разжигать костер и не распространять сведения, касающиеся деятельности таможенных органов», – говорится в тексте расписки.

В конце расписки приводится, что каждый курсант предупрежден о том, что «в случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов, он готов понести дисциплинарное наказание, вплоть до отчисления из вуза».

Напомним, что на видеоселекторном совещании 12 августа, по сообщениям местных СМИ, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запретил отправлять на сбор хлопка учащихся школ, студентов и сотрудников бюджетных организаций. «В этом году на сбор хлопка не выйдут школы, ни один институт и ни одна бюджетная организация, запомните это», – сказал глава государства.