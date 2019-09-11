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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ученик выпал из окна школы в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  ЧП произошло в одной из алматинских школ, передает Zakon.kz.

Информация от анонимного очевидца появилась в соцсетях. Согласно сообщению, инцидент произошел в 80-й школе. Из окна выпал первоклассник, которого случайно запер в кабинете учитель казахского языка. Как рассказали дети, ребенок оставался один в классе. Когда учитель заглянула, он наклонился под парту. И класс был заперт. Ребенок испугался и прыгнул в окно.

Пострадавшего нашли старшеклассники. Ребенка госпитализировали с переломами.

В пресс-службе Управления здравоохранения города сообщили, что ребенка, упавшего со второго этажа школы, доставили в приемный покой экстренной Хирургии и травматологии бригадой скорой медицинской помощи.

- Ребенок осмотрен мультидисциплинарной бригадой. Выставлен диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма грудной клетки, ушиб органов грудной клетки, тупая травма брюшной полости, закрытый перелом нижней трети лучевой кости с обеих сторон без смещения. Ребенок был госпитализирован в отделение реанимации. Сегодня для дальнейшего лечения переведен в отделение травматологии. Состояние стабильное, - сообщили в ведомстве.

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