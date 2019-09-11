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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная федерации триатлона, возглавляемая зятем Мирзиёева, пригласила тренера с Украины

CA-NEWS (UZ) -  Чемпион Украины Виктор Земцев был назначен главным тренером сборной команды Федерации триатлона Узбекистана, которой руководит Отабек Умаров, младший зять президента Шавката Мирзиёева.

По данным Олимпийского комитета, 45-летний Земцев, который является чемпионом мира и десятикратным победителем соревнований по триатлону Ironman, уже тренировал узбекских спортсменов во Франции с 15 августа по 8 сентября. Но, по словам Земцева, сборная еще не сформирована.

«Учебно-тренировочный сбор прошёл по плану. Спортсмены стараются улучшить результаты. Теперь они проверят свои силы в будущих двух соревнованиях. Первое, это международный турнир который пройдёт в городе Акаба Иордании а второй, финал кубка Узбекистана. После этих соревнований мы можем сформировать сборную Узбекистана», — сказал Виктор Земцев.

Отабек Умаров был избран президентом Федерации триатлона Узбекистана 7 марта текущего года.

В июле сообщалось, что конфискованную у Гульнары Каримовой зону отдыха «Сижжак» в Бостанлыкском районе Ташкентской области вместе со зданиями и другим имуществом безвозмездно передали Федерации триатлона Узбекистана.

Триатлон - один из самых сложных видов спорта. Турниры по триатлону делятся на летние и зимние типы. Летом в триатлоне спортсмен должен принимать участие в регулярном и непрерывном плавании, велосипеде, гонках, а зимой - беге, велосипеде и лыжах.

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