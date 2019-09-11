Токаев призвал деловые круги Китая создавать в Казахстане туристические центры, соответствующие китайским стандартам 5А

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на круглом столе с представителями деловых кругов Китая отметил, что у Казахстана имеются широкие возможности для привлечения в страну китайских туристов, активно развивается взаимный деловой и рекреационный туризм. В этой связи глава государства призвал деловые круги Китая создавать в Казахстане туристические центры, соответствующие китайским стандартам 5А, передает пресс-служба президента РК.

Вместе с тем президент считает, что казахстанско-китайское сотрудничество в экономической сфере имеет большие перспективы. Обозначив ключевые приоритеты двустороннего партнерства, Глава государства остановился на новых задачах, которые стоят перед бизнес-сообществами двух стран.

В частности, по словам Касым-Жомарта Токаева, необходимо приоритетное внимание уделять углублению инновационного и научно-технического сотрудничества. Он подтвердил заинтересованность Казахстана в реализации совместных проектов с Китаем в этом направлении.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о больших перспективах, которые открывает казахстанско-китайское взаимодействие в финансовой сфере. Упомянув о важной роли в этом процессе Международного финансового центра «Астана», Президент сообщил о планах по созданию на базе МФЦА механизма RMB Connect.

- Проект RMB Connect позволит осуществлять инвестиции в юанях. Уверен, что новая экосистема внесет значительный вклад в распространение в мире китайского юаня и станет для предприятий Казахстана и стран региона новым расчетно-клиринговым центром по операциям в юанях, - полагает Глава государства.

Завершая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных условиях взаимодействие в формате «Правительство для бизнеса» (Government to Business) является одним из действенных инструментов активизации делового сотрудничества.

Данная встреча, как считает президент, станет конкретным шагом к углублению торгово-экономического партнерства Казахстана и Китая.

В ходе круглого стола выступили представители крупных китайских компаний, в том числе генеральный директор «China General Technology (Group) Holding Co., Ltd» Лу Иминь, вице-президент Экспортно-импортного банка Китая Нин Юн, председатель правления Китайско-Евразийского фонда экономического сотрудничества Чжан Шили, председатель контролирующего совета «China Construction Bank» Ван Юнцин, вице-президент «COFCO Group» Луан Жичэн, председатель совета директоров компании «Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd» Ань Цзинь и другие.