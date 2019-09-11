Население Афганистана не проявляет должного интереса к предстоящим президентским выборам, - спецпредставитель ООН

Спецпредставитель ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото выступил в Совбезе ООН

CA-NEWS (CA) - Отсутствие безопасности, низкая явка избирателей и возможность массовых подтасовок – вот основные угрозы президентским выборам в Афганистане, которые намечены на 28 сентября. При этом вспышка насилия может свести на нет и усилия по мирному урегулированию. Об этом заявил Спецпредставитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото, выступая сегодня в Совете Безопасности ООН, передает служба новостей ООН.

Мирный процесс

Последнее время, по его словам, в Афганистане отмечается эскалация насилия. «Серьезную озабоченность вызывают нападения боевиков в Кундузе, Баглане и Фарахе, а также многочисленные инциденты в Кабуле», - отметил Ямамото, который также занимает должность руководителя Миссии ООН в Афганистане. Он подчеркнул, что недопустимо использовать кровопролитие с целью получить преимущества на мирных переговорах, которые, как отметил Спецпредставитель ООН, продолжаются уже больше года.

Напомним, что США являются одним из участников этого процесса: как сообщается в докладе Генерального секретаря ООН по Афганистану, опубликованного на прошлой неделе, на протяжении последних месяцев Вашингтон продолжал переговоры с движением «Талибан». Однако, по данным американской прессы, после недавней гибели военнослужащего США в Кабуле, американская администрация отменила очередную встречу и объявила о прекращении переговорного процесса. В своем выступлении в Совбезе сегодня, Спецпредставитель ООН призвал все заинтересованные стороны и дальше добиваться возобновления прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан». «Период, предшествующий достижению соглашения, как правило, самый сложный», - отметил Ямамото.

Подготовка к выборам

28 сентября в Афганистане должны состояться четвертые с 2001 года выборы президента. ООН, как подчеркнул Ямамото, оказывает всестороннюю поддержку стране в процессе подготовки к голосованию. По его словам, честные выборы станут для будущего президента мандатом на ведение мирных переговоров.

Низкая явка избирателей, вспышки насилия и возможность подтасовок составляют основные причины для беспокойства, сообщил Ямамото. «В настоящее время население проявляет не столь высокую заинтересованность в выборах, как хотелось бы, - отметил он. – Такое впечатление сложилось у наших сотрудников на местах, которые общаются с местными жителями». Коснувшись вопросов безопасности, он напомнил, что преднамеренное насилие в отношении мирного населения является военным преступлением.