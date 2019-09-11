В этом году снизились объемы поставок опиатов из Афганистана по «северному маршруту» через страны Центральной Азии, - ООН

CA-NEWS (CA) - В этом году благодаря международному сотрудничеству снизились объемы поставок опиатов из Афганистана по «северному маршруту» - через страны Центральной Азии. Об этом рассказал в своем выступлении глава Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

Кроме того, сократилась и общая площадь посевов опиумного мака, которая в прошлом году достигла рекордных показателей. «Это может быть связано с различными факторами, - пояснил Федотов, – в том числе с изменениями на рынке, погодными условиями, тенденциями в области наркопотребления и так далее», передает служба новостей ООН.

Вместе с тем, по словам главы Управления ООН, общая ситуация в области производства и нелегального оборота наркотиков в Афганистане остается сложной. Только в прошлом году были предотвращены попытки контрабанды 800 кг героина, более 1,2 тонн опиума и 9 тонн гашиша. Также перехвачено 7,5 тысяч литров ангидрида уксусной кислоты – этого объёма достаточно для производства трех тонн героина.

В борьбе с производством наркотиков учреждения ООН предлагают афганским фермерам альтернативные виды сельскохозяйственной деятельности, а также помогают населению с трудоустройством. «В прошлом году было создано 8,5 тысяч рабочих мест, а общий рост дохода составил 4 млн долларов», - сообщил Федотов. Он отметил, что вверенное ему Управление готово и дальше оказывать Афганистану помощь в решении проблем, связанных с производством и контрабандой наркотиков, преступностью, коррупцией и терроризмом.