7,5 лет за разжигание религиозной вражды. В Худжанде осужден свидетель Иеговы

CA-NEWS (TJ) - В Худжанде завершился суд над последователем запрещенной в Таджикистане религиозной организации «Свидетели Иеговы» Шамилем Хакимовым. Он признан виновным в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды и приговорен к 7,5 годам лишения свободы, передает Радио Озоди.



Оглашение приговора состоялось 10 сентября в здании СИЗО №2 города Худжанд. Сам подсудимый назвал приговор несправедливым, он признал свою вину лишь в мирной пропаганде христианских религиозных идей.

Наргис Набизода, судья города Худжанд, во время оглашения приговора сообщила, что Хакимов будет отбывать свой срок в колонии строгого режима, а после освобождения лишается права на деятельность в религиозных организациях в течение 3 лет. Ранее гособвинитель требовал для Хакимова наказания в виде 9 лет заключения.

Мы попытались связаться с адвокатом осужденного, но его телефон был выключен, поэтому неизвестно, намерен ли его подзащитный обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции.

Власти считают Шамиля Хакимова одним из трех руководителей религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Таджикистане, который примкнул к этой секте в середине 90-х годов прошлого столетия. Два года назад Хакимов переехал из Душанбе в городок Бустон Согдийской области и начал проповедовать убеждения «Свидетелей Иеговы» среди населения.

Шамиль Хакимов был задержан в феврале нынешнего года по обвинению в распространении запрещенной религиозной литературы и хранении фото и видеоматериалов экстремистского характера.

Напомним, что ранее "Свидетели Иеговы" выпустили книгу, в котором и был напечатан комментарий Хакимова о Наврузе. Еще 29 августа в суде члены комиссии по экспертизе сказали, что Хакимов называл Навруз «наследием времен огнепоклонничества» и «возвращением божественной власти на земле», тем самым разжигал национальную и религиозную ненависти.

Тогда адвокат Хакимова сказал, что он невиновен и отметил, что его подзащитный не призывал к отмене празднования Навруза.

В заключении экспертов говорится, что книга не соответствует официальному ханафитскому мазхабу, и ее распространение может привести к религиозной вражде в таджикском обществе, отмечает Forum 18.

Правозащитники из Forum 18 обеспокоены тем, что сотрудники правоохранительных органов оказывают давление на последователя «Свидетелей Иеговы», несмотря на то, что Хакимов страдает от повышенного давления и недавно перенес операцию на ноге.

Организация «Свидетели Иеговы», которую некоторые исследователи называют христианской сектой, в Таджикистане действовала с 1997 года. Осенью 2007 года деятельность «Свидетелей Иеговы» была временно приостановлена, а ровно через год суд военного гарнизона города Душанбе постановил полностью запретить функционирование этой религиозной организации. Власти тогда заявили, что представители организации систематически нарушали статьи закона «О религии и религиозных организациях» и не реагировали на неоднократные предупреждения.

Организация несколько раз пыталась пройти перерегистрацию, но безуспешно.

Осенью 2017 года военный суд Хатлонской области приговорил солдата срочной службы 18-летнего последователя «Свидетелей Иеговы» Даниила Исломова к шести месяцам заключения за отказ носить военную форму по религиозным убеждениям.