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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Студентам Узбекистана уравняли стипендии

CA-NEWS (UZ) -  В государственных вузах Узбекистана в 2019-2020 учебном году будет установлена одинаковая стипендия вне зависимости от успеваемости студента, а также изменены условия оплаты контракта. Об этом сообщило Министерство высшего и среднего образования.

По новым правилам, для студентов, обучающихся на бюджете и на платно-контрактной основе, сумма стипендии составит 400 тысяч сумов ($42). При этом оценки никак не будут влиять на ее размер. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, будут лишаться стипендии при наличии оценки "3" по 30% предметов.

Кроме этого, сумма контракта будет зависеть от желания студента получать стипендию. Стоимость контракта без стипендии будет составлять на 4 800 000 сумов ($500) меньше, чем со стипендией.

Изменения не будут касаться студентов-выпускников. Они будут получать стипендию в зависимости от оценок. Новые нормы также не коснутся студентов, получающих президентскую и другие стипендии.

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