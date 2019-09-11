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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В регионах Туркменистана перестали продавать муку по госценам

CA-NEWS (TM) -  В Чарджевском этрапе Лебаспкого велаята уже больше года не продают муку по госценам, сообщают «Хроники Туркменистана».

В августе муку местного производства и довольно низкого качества можно было приобрести у частников по цене 100 манатов за мешок весом в 50 килограммов. Однако последние недели ее не достать даже за 200 манатов. По официальном курсу ЦБ Туркменистана 3.5 маната -$1.

Несколько лучше ситуация с мукой в административном центре Лебапского велаята Туркменабаде. Там муку казахстанского производства можно купить по 200-230 манатов за мешок.

Однако даже там заметен рост цен на хлеб. Лепешка на молоке, в июле стоившая 3 маната, сейчас стоит 5. Лепешки на сливках подорожали с 5 до 7 манатов, а петир (лепешка из слоеного теста с добавлением жира) выросла в цене с 5 до 8 манатов.

Из других регионов страны также сообщают, что там давно нет нормированной продажи муки по госценам. Люди вынуждены покупать ее на рынках или, если есть возможность, в Ашхабаде.

Напомним, что в начале сентября с прилавком магазинов Туркменабада исчезла мука местного производства, а цены на хлеб выросли вдвое.

Как ХТ сообщала ранее, заявленное властями выполнение плана по сбору пшеницы не повлияло на обеспечение населения мукой.

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