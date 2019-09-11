Глава МИД Узбекистана принял заместителя помощника министра обороны США

- Узбекистан, политика
- 17:27, 11 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - 11 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял заместителя помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-тихоокеанском регионе Рэндала Шрайвера, находящегося в стране с рабочим визитом.
Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, актуальной международной и региональной проблематике, сообщила пресс-служба МИДа.
На встрече отдельное внимание было уделено взаимодействию в вопросах обеспечения региональной безопасности, в частности по мирному решению афганской проблемы, а также вовлечению Афганистана в экономические взаимосвязи в Центральной Азии.
В беседе обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В переговорах принял участие посол США Дэниэл Розенблюм.