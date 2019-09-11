Глава МИД Узбекистана принял заместителя помощника министра обороны США

CA-NEWS (UZ) - 11 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял заместителя помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-тихоокеанском регионе Рэндала Шрайвера, находящегося в стране с рабочим визитом.

Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, актуальной международной и региональной проблематике, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече отдельное внимание было уделено взаимодействию в вопросах обеспечения региональной безопасности, в частности по мирному решению афганской проблемы, а также вовлечению Афганистана в экономические взаимосвязи в Центральной Азии.

В беседе обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В переговорах принял участие посол США Дэниэл Розенблюм.