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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана принял заместителя помощника министра обороны США

CA-NEWS (UZ) -  11 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял заместителя помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-тихоокеанском регионе Рэндала Шрайвера, находящегося в стране с рабочим визитом.

Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, актуальной международной и региональной проблематике, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече отдельное внимание было уделено взаимодействию в вопросах обеспечения региональной безопасности, в частности по мирному решению афганской проблемы, а также вовлечению Афганистана в экономические взаимосвязи в Центральной Азии.

В беседе обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В переговорах принял участие посол США Дэниэл Розенблюм.

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