Глава МИД Грузии прибыл в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - 11 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, прибывшим в страну с рабочим визитом.

Как сообщил МИД, министры высказались за активизацию деятельности двусторонних институтов сотрудничества, контактов в различных форматах. Как подчеркивалось, благодаря комплексу принятых мер, а также инициативности деловых кругов, двусторонний товарооборот за 7 месяцев текущего года вырос более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Начатое 16 июля регулярное авиасообщение между Ташкентом и Тбилиси открывает новые возможности для установления прямых связей между предпринимателями двух стран, наращивания взаимодействия в туристической сфере, а также способствует расширению научно-технических и культурно-гуманитарных обменов.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальной международной проблематике, в том числе по вопросам взаимодействия в рамках ООН и других организаций.

В переговорах принял участие посол Грузии Зураб Абдушелишвили.