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  11 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с нового года документы можно будет заверять у нотариуса онлайн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  С 1 января в Узбекистане появится возможность заверять документы без посещения нотариальных контор, сообщает uznews.uz.

Согласно указу президента Шавката Мирзиёева разработана дорожная карта по дальнейшему совершенствованию института нотариата в 2019—2021 годах.

С 1 января 2020 года внедряется услуга, позволяющая занять электронную очередь и подготовить соответствующие документы путем предварительной отправки нотариусу копий документов, необходимых для оформления нотариальных действий через электронную систему.

До 1 января 2020 года в порядке эксперимента не менее чем в пяти нотариатах Ташкента и двух в Республике Каракалпакстан и других областях вводятся технологии, которые позволят не посещать нотариальные конторы для заверения документов.

При этом, будет обеспечена возможность доставки заказчику курьерской службой подлинника документа, оформленного путем дистанционного обслуживания.

На основе результатов эксперимента до 1 января 2021 года планируется внедрить данную практику во все нотариальные конторы.

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