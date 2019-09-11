Касым-Жомарт Токаев встретился с Си Цзиньпинем

фото: Tengrinews

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 сентября встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

После того как духовой оркестр исполнил гимны двух государств, прогремели оружейные залпы. Касым-Жомарт Токаев представил председателю КНР прибывшую в Китай казахстанскую делегацию в составе министров, передает Tengrinews.

"Я бы хотел передать привет и наилучшие пожелания от первого президента - вашего друга Нурсултана Абишевича Назарбаева. И наряду с его приветом, естественно, самые наилучшие пожелания вам. Наша встреча происходит накануне 70-летия Китайской Народной Республики. Это очень большая историческая дата. Пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить вас и в вашем лице весь китайский народ с этой юбилейной датой. К этой дате весь китайский народ подошел с большими успехами в социально-экономическом и политическом развитии. Эта дата имеет большое историческое значение не только для Китая, но и для всего мира. Поскольку весь мир с большим вниманием наблюдает за развитием вашего государства", - обратился к лидеру КНР Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что путь становления для Китая был непростым. По словам Токаева, благодаря реформам, начатым в конце 70-х годов, китайский народ достиг больших успехов в развитии.

"Мы радуемся этим успехам и считаем, что они являются серьезной основой для развития сотрудничества между нашими государствами. Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором будет сказано, что Казахстан и Китай будут развивать вечное, всестороннее, долговременное стратегическое партнерство. Я считаю, что данная договоренность, достигнутая на самом высоком уровне, является солидной правовой и политической базой нашего дальнейшего сотрудничества", - заявил Токаев.

"Господин председатель, находясь с официальным визитом в Казахстане, вы провозгласили свою концепцию Великого Шелкового пути. Она имеет долгосрочные перспективы. Что касается Казахстана, то мы считаем себя неотъемлемой частью процесса реализации вашей концепции Великого Шелкового пути", - отметил президент Казахстана в ходе встречи с китайским лидером.

"Казахстан крупная страна в Средней Азии, имеющая большое влияние в Евразии. Под руководством первого руководителя Назарбаева ваша страна пробила дорогу развитию, открыла модель развития с национальной спецификой. Вы провозгласили три принципа своего курса - преемственность, справедливость и прогресс. Открытие рабочих мест, борьба с коррупцией, развитие экономики и повышение уровня социальной защиты вы назвали приоритетами своей политики. За 27 лет существования наших отношений мы прошли непростой путь. Имеются многочисленные яркие достижения. Создан пример развития отношений и дружбы между соседними странами. Наши отношения должны подняться на новый уровень. Я готов вместе с вами объявить, что наши страны будут сообща в духе взаимопомощи и сотрудничества развивать наше вечное стратегическое партнерство", - сказал в ходе встречи председатель КНР Си Цзиньпин.



