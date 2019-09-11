Президент Казахстана выступил с лекцией в Китайской академии общественных наук

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана 11 сентября выступил с лекцией в Китайской академии общественных наук. В своем выступлении перед профессорами и экспертами Академии, казахстанскими студентами глава государства отметил, что общественные науки в значительной степени определяют пути развития любого государства, передает Акорда.



- Китайская академия общественных наук является структурой государственной важности для КНР. Центры и институты Академии вносят серьезный вклад в мировые научные исследования. Отрадно, что в КАОН есть эксперты, изучающие Казахстан и знающие казахский язык. Надеюсь, что идеи и предложения экспертов будут способствовать укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в истории Казахстана и Китая есть много общего. По его словам, два народа сближают дух развития и стремление к прогрессу.

Касым-Жомарт Токаев, напомнив, что он начал свою дипломатическую карьеру именно в Пекине, где был свидетелем осуществления эффективной политики реформ и открытости Дэн Сяопина, поздравил всех присутствующих с 70-летним юбилеем КНР. Глава государства считает, что эта знаменательная дата является важным рубежом для достижения одной из главных целей руководства Китая – построения среднезажиточного китайского общества «сяокан».

Вместе с тем он подчеркнул, что благодаря ускоренной модернизации за короткий исторический период Казахстан вошел в число 50 развитых стран мира и не останавливается на достигнутом, реализуя стратегию национального развития до 2050 года.

- Наша цель – войти в клуб 30-ти самых развитых государств.​ Нам предстоит большая работа в деле приумножения наших достижений и перехода на качественно новый уровень государственного развития, - сказал Президент Казахстан.​

В качестве важнейших задач Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал дальнейшее укрепление Независимости страны, ее экономического потенциала, развитие человеческого капитала, последовательное повышение благосостояния народа.

- Прежде всего, это касается друзей, и Китай является одним из самых близких нам государств, одним из первых, признавших суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана.​ КНР также одной из первых среди ядерных держав предоставила соответствующие гарантии Казахстану без каких-либо предварительных условий.​ Поступательному расширению казахстанско-китайского диалога способствовала и наша общая позиция по вопросу борьбы с «силами трех зол» - религиозным экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом, - сказал Касым-Жомарт Токаев.​

Глава государства подробно остановился на истории становления казахстанско-китайских отношений, обозначил приоритетные направления торгово-экономической, транспортно-логистической кооперации и инвестиционного сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарного взаимодействия.

Большой блок лекции был посвящен анализу современных международных отношений. Президент считает, что сегодня опасность представляют эрозия международного права и ослабление роли глобальных институтов.​

- Напряжение в отношениях государств, слом прежних механизмов безопасности и контроля над вооружениями, рост конфликтов – все это новая геополитическая реальность.​ К сожалению, мы видим целый ряд критических обстоятельств, которые обостряют и без того сложный международный диалог, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В частности, к числу таких обстоятельств Глава государства отнес переход геополитической конкуренции в экономическую плоскость, в результате чего может усилиться дисбаланс в глобальной экономике, вырасти неравенство между государствами.​

Кроме того, Президент отметил опасность сохранения очагов конфликтов во многих уголках мира. Он заявил, что преобладание силовых подходов в отстаивании своих интересов повышает риски военных столкновений.​

По мнению Касым-Жомарта Токаева, не сходят с глобальной повестки дня проблемы международного терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В выступлении был дан подробный обзор инициатив и практических действий Казахстана по решению этих вопросов.

-​ ​Наша страна разработала уникальный политический документ - Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма. ​ Казахстан также внес посильный вклад в заключение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) путем предоставления площадки для переговоров в 2013 году. Мы по-прежнему готовы содействовать поиску компромисса.​ Как страна, отказавшаяся от четвёртого в мире арсенала ядерного оружия, мы готовы делиться своим опытом в процессе денуклеаризации КНДР, - подчеркнул Глава государства.​

Президент высказал мнение, что возникшая глобальная конфронтация не менее, а, может быть, даже более жесткая по сравнению с периодом биполярного соперничества.​ Касым-Жомарт Токаев полагает, что если раньше это была вражда двух политических систем и идеологических блоков, то теперь противостояние нарастает по линии национально-стратегических интересов основных государств.​

Глава государства отметил необходимость консолидации усилий всего мирового сообщества для решения существующих проблем. Президент подчеркнул особую роль ООН в этом процессе и ее безальтернативность в качестве универсальной организации.

В завершение лекции Глава государства обозначил позицию нашей страны, согласно которой Казахстан и Китай, как соседи и стратегические партнеры, должны вместе двигаться к прогрессу и процветанию. Президент выразил уверенность в том, что поиску новых выгодных направлений стратегического партнерства Казахстана и КНР будет содействовать дальнейшее укрепление кооперации между «мозговыми центрами» двух стран, расширение практики совместных конференций и прикладных исследований.​ В качестве показательного примера продуктивного взаимодействия Касым-Жомарт Токаев привел сотрудничество известного казахстанского историка-востоковеда Клары Хафизовой с Китайской академией общественных наук.

После завершения лекции Глава государства побеседовал с казахстанскими студентами, обучающимися в Китае, и сделал с ними памятную фотографию.