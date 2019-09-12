Узбекистан достиг уровня кредитоспособности, - рейтинг RAEX Europe

CA-NEWS (UZ) - Рейтинговое агентство RAEX Europe подтвердило рейтинг правительства (SGC) Узбекистана на уровне «BВ-» (достаточный уровень кредитоспособности правительства) в национальной валюте и на уровне «BВ-» (достаточный уровень кредитоспособности правительства) в иностранной валюте.

В марте этого года агентство повысило рейтинг Узбекистана с "B +" до "BB-", с "умеренно низкого уровня" до "достаточного".

Подтверждение рейтинга обусловлено высокими темпами экономического роста, стабильной финансовой позицией правительства при умеренном уровне государственного долга и улучшением уровня прозрачности и качества управления бюджетной и денежно-кредитной политикой, отметили в RAEX-Europe. Рейтинги также поддерживаются быстрорастущим банковским сектором.

По мнению экспертов RAEX Europe, рейтинги по-прежнему сдерживаются повышенным уровнем безработицы, слабым институциональным развитием, высокой коррупцией и одним из самых низких в регионе уровнем ВВП на душу населения.

Кроме того, в отчёте агентства отмечается, что высокая инфляция и волатильность обменного курса негативно влияют на кредитоспособность, что дополнительно усугубляется ограниченностью денежно-кредитной политики из-за сильной сегментации в банковском кредитовании, повышенным уровнем финансовой долларизации и неразвитостью внутреннего рынка капитала.

По прогнозам агентства, в 2019 году рост ВВП Узбекистана составит от 5,5% до 6%.

На фоне активной заемной политики долговая нагрузка сохраняется на приемлемом уровне с благоприятными сроками и условиями погашений. По мнению экспертов агентства, дефицит бюджета остается управляемым. В то же время, полагают эксперты, сохраняются риски нестабильности в сельском хозяйстве и сокращения экспорта на фоне глобального экономического спада.

По данным RAEX-Europe, финансовые риски связаны с широким присутствием государства в основных отраслях экономики и банковском секторе. «Государственные предприятия работают в условиях слабой конкуренции и пользуются большим количеством государственных преференций, что при переходе на новый экономический режим может привести к снижению эффективности и росту убыточности, с последующей материализацией условных обязательств», — отмечается в отчете.

По прогнозам агентства, годовая инфляция в 2019 году несколько превысит интервал прогнозирования ЦБУ в диапазоне 13,5−15,5%, и связывает это с ростом инфляционных ожиданий, высоким внутренним спросом и либерализацией цен на энергоносители.

Эксперты также ожидают, что в этом году существенный дефицит текущего счета сохранится (7,1% в 2018 году), поскольку импорт продолжает расти за счет увеличения инвестиций в модернизацию, опережая экспорт сырьевых товаров, которые составляют около 80% от общего экспорта, из которых более половины приходится на золото и природный газ.

Тем не менее, полагает RAEX-Europe, риски ухудшения внешней позиции компенсируются умеренным уровнем внешнего долга с благоприятными сроками погашения и буфером в виде значительных международных резервов, которые по состоянию на август 2019 года составили 27 млрд долларов, покрывая почти 13 месяцев импорта.

Справочно:

Rating-Agentur Expert RA GmbH - агентство кредитных рейтингов, основанное во Франкфурте-на-Майне, Германия. Агентство является бизнес-единицей международной группы RAEX, работающей в Европейском Союзе с 2013 года