В Узбекистане убит чемпион Азии по ММА

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в ночь с 10 на 11 сентября произошло убийство местного бойца ММА. В одном из местных кафе после полуночи между двумя группами мужчин возник конфликт, который перерос в драку уже на улице. В ходе драки увечья, не совместимые с жизнью, получил Муслим Омонов, передает Газета.уз.

Омонову было всего 23 года, за свою короткую спортивную карьеру он успел семь раз стать чемпионом страны и один раз чемпионом мира по кикбоксингу, а также побеждал на азиатском первенстве по ММА.

Согласно сайту Sherdog.com как профессиональный боец ММА Омонов провёл 9 поединков: 5 выиграл, 3 проиграл и один бой был признан несостоявшимся. Его последний бой состоялся в Дагестане в июне этого года, где узбекский спортсмен потерпел поражение по очкам от местного бойца Абдулмуталипа Гайырбегова.