Президент Узбекистана поручил снизить ставку НДС
- Узбекистан, экономика
- 9:29, 12 сентября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 11 сентября провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию предпринимательства.
В ходе него президент глава государства поручил Министерству финансов внести обоснованные предложения по снижению ставки налога на добавленную стоимость, сообщила пресс-служба президента.
Также указано на необходимость тщательной проработки проекта новой редакции Налогового кодекса с учетом предложений, озвученных в ходе обсуждений с участием предпринимателей, экспертов и представителей научно-исследовательских учреждений.
Ставка НДС в размере 20% ранее неоднократно подвергалась критике как предпринимателями-практиками, так и экономистами-теоретиками.