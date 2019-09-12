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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана поручил снизить ставку НДС
Мирзиёев
Мирзиёев

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 11 сентября провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию предпринимательства.

В ходе него президент глава государства поручил Министерству финансов внести обоснованные предложения по снижению ставки налога на добавленную стоимость, сообщила пресс-служба президента.

Также указано на необходимость тщательной проработки проекта новой редакции Налогового кодекса с учетом предложений, озвученных в ходе обсуждений с участием предпринимателей, экспертов и представителей научно-исследовательских учреждений.

Ставка НДС в размере 20% ранее неоднократно подвергалась критике как предпринимателями-практиками, так и экономистами-теоретиками.


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