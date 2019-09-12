Президент Узбекистана поручил снизить ставку НДС

Мирзиёев

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 11 сентября провел видеоселекторное совещание, посвященное развитию предпринимательства.



В ходе него президент глава государства поручил Министерству финансов внести обоснованные предложения по снижению ставки налога на добавленную стоимость, сообщила пресс-служба президента.

Также указано на необходимость тщательной проработки проекта новой редакции Налогового кодекса с учетом предложений, озвученных в ходе обсуждений с участием предпринимателей, экспертов и представителей научно-исследовательских учреждений.

Ставка НДС в размере 20% ранее неоднократно подвергалась критике как предпринимателями-практиками, так и экономистами-теоретиками.