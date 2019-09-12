В Душанбе обсудили развитие двусторонних и многосторонних связей между Таджикистаном и Германией
- Таджикистан, политика
- 9:35, 12 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - 11 сентября министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан Андреаса Протманна, сообщает пресс-служба МИД РТ.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних и многосторонних связей между Таджикистаном и Германией.
В завершении беседы Сироджидин Мухриддин пожелал Андреасу Протманну успехов в его профессиональной деятельности.