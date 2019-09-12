В Душанбе обсудили развитие двусторонних и многосторонних связей между Таджикистаном и Германией

CA-NEWS (TJ) - 11 сентября министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан Андреаса Протманна, сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних и многосторонних связей между Таджикистаном и Германией.

В завершении беседы Сироджидин Мухриддин пожелал Андреасу Протманну успехов в его профессиональной деятельности.