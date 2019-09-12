Касым-Жомарт Токаев встретился с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 сентября встретился с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном, передает Акорда.

Глава государства, поблагодарив Премьера Госсовета КНР за гостеприимство и теплый прием, отметил, что его визит в Китай в качестве Президента Казахстана проходит в знаковое время, в канун юбилейной даты – 70-летия образования КНР. В этой связи Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Кэцяна и весь дружественный народ Китая с этим праздником.

Президент Казахстана подчеркнул, что отношения между странами развиваются поступательно, в двустороннем партнерстве достигнуты большие результаты в экономике и развитии транспортно-логистического потенциала. Глава государства положительно оценил динамику торгового сотрудничества двух стран.

В свою очередь Ли Кэцян отметил значимость визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в контексте дальнейшего укрепления многогранных казахстанско-китайских связей.