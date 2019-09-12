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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Саммит по вопросам городского туризма ЮНВТО впервые пройдет в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  С 9 по 11 октября 2019 года во Дворце Независимости Нур-Султана состоится VIII Глобальный саммит по вопросам городского туризма «Умные города- Умные дестинации», сообщает официальный сайт столичного акимата.

В рамках саммита, организованного акиматом столицы и Всемирной Туристской организацией ООН- UNWTO, будут обсуждаться такие вопросы, как устойчивое развитие, доступность, городское управление, инновации и технологии. Вместе с тем особе внимание уделят включению туризма в более широкую повестку дня города, как средства, которое внесет значительный вклад в развитие устойчивых, стабильных и инклюзивных городов.

На площадке масштабного мероприятия проведут тематические панельные сессии, «круглые столы» и заседания рабочих групп, посвященные неравномерному распределению туристических потоков, утечке квалифицированных кадров, миграции, а также вопросам безработицы и безопасности. Организаторы также запланировали мастер-класс по индустрии встреч от Академии ЮНТВО и Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA).

Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 700 делегатов из 30 стран мира.

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