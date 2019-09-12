Аскар Мамин проконтролировал завершение восстановительных работ в Арыси и посетил строящиеся объекты в Туркестане

CA-NEWS (KZ) - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область проинспектировал ход проводимых в этом городе работ, а также осмотрел строительные площадки зданий административного, историко-культурного и социального назначения в г.Туркестан, сообщает пресс-служба правительства.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в г.Арысь в настоящее время завершено 99,3% ремонтных работ. На объектах задействованы 134 строительные компании, более 3,8 тыс. рабочих и 211 единиц специальной техники.

В г. Арысь расположено 68 социальных объектов (учреждения образования, здравоохранения и спорта), из них 64 подлежат капитальному ремонту и 4 – полному восстановлению. В настоящее время работа завершена на 62 объектах.

Глава Правительства РК осмотрел отремонтированное здание железнодорожного вокзала «Арыс-1» и новый сквер перед ним, посетил восстановленное предприятие «Арыс минералды су», ознакомился с ходом строительства нового микрорайона, состоящего из 50 двухквартирных коттеджей для 100 семей, жилье которых было полностью разрушено. Все дома на стадии завершения, ведутся работы по внутренней отделке и установке внутридомового оборудования. Аскар Мамин зашел в заново построенные частные дома в г.Арысь и побеседовал с их жителями.

В г.Туркестан Премьер-Министр РК побывал на строительной площадке будущего международного аэропорта. Проект реализуется совместно с турецкой компанией YDA Holding. Пропускная способность терминала составит 3 млн пассажиров в год. Объект планируется сдать в конце следующего года.

Главе Правительства РК доложили о ходе строительства объектов административного, социального, историко-культурного назначения. Аскар Мамин проинспектировал процесс возведения зданий акимата, медиа-центра, конгресс-холла, площади «Нур-Султан», парка Первого Президента, спортивной школы Олимпийского резерва, музыкальной школы, дворца бракосочетания, центра обслуживания населения, а также городской парк с аттракционами, музыкальный фонтан, амфитеатр, строительные площадки историко-культурного центра, визит-центра, Восточной бани, городского Арбата.

В ходе рабочей поездки Главе Правительства РК презентовали Генеральный план застройки г.Туркестан и ознакомили с реализуемыми инвестиционными проектами в Туркестанской области.