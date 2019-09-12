АБР выделил $250 млн предприятию «Казводхоз» для улучшения ирригационных сетей в четырех областях Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем, эквивалентный 249,8 млн долларам США в местной валюте (тенге), республиканскому государственному предприятию «Казводхоз» в целях содействия в восстановлении и улучшении ирригационных сетей, обслуживающих 171 000 га земли в четырех областях Казахстана.

Заем под гарантию правительства Казахстана повысит производительность сельского хозяйства в стране и будет способствовать диверсификации сельскохозяйственной продукции из традиционных низкотоварных культур в высокотоварные культуры. Реализация проекта будет осуществляться в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Жамбылской областях.

«Сельское хозяйство является важной частью казахстанской экономики, в которой занято 18% экономически активного населения, при этом его доля в ВВП страны составляет 4,4%. Однако вклад сектора в экономику страны снижается», - сказал главный специалист АБР по водным ресурсам Центральной и Западной Азии Яожоу Жоу. «Обеспечение надежного водоснабжения для орошения поможет реализовать потенциал сельскохозяйственного сектора для его дальнейшего вклада в рост и развитие страны».

В рамках проекта будет восстановлено и улучшено около 245 ирригационных схем в четырех областях, что включает в себя опреснение, повторное разделение и ремонт поврежденных участков линейных каналов. Общая протяженность новых бетонированных каналов составит около 1064 км, между тем будет улучшено 1976 км грунтовых каналов. Другие инфраструктурные работы включают в себя строительство и реконструкцию около 4185 гидротехнических сооружений, включая водомерные устройства; благоустройство 358 км дренажных коллекторов; создание системы капельного орошения площадью 9300 га в Жамбылской области; и установку 24 систем диспетчерского контроля и сбора данных во всех областях проекта.

Помимо работы по развитию потенциала, проект также будет пилотировать систему мониторинга воды и производительности сельского хозяйства с использованием технологии дистанционного зондирования в определенных ирригационных системах. Проект поможет улучшить потенциал «Казводхоза» в области тарифного планирования и финансовой устойчивости, а также расширить консультационные услуги для фермеров по вопросам управления водными ресурсами в хозяйствах и выбора культур.

Общая стоимость проекта эквивалентна 320,88 млн долларам США, «Казводхоз» в свою очередь предоставляет финансирование в размере 71,08 млн долларов США. Ожидается, что проект будет завершен в середине 2025 года.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. В 2018 году АБР выделил новые займы и гранты на сумму 21,6 млрд долларов США. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.