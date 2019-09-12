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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия присоединится к Межамериканской конвенции об отбывании уголовных наказаний за рубежом

CA-NEWS (MNG) -  Правительство Монголии на своем очередном заседании 11 сентября поддержало законопроект о ратификации Межамериканской конвенции об отбывании уголовных наказаний за рубежом и постановил внести его на рассмотрение парламента, передает Montsame.

Присоединение к Межамериканской конвенции об отбывании уголовных наказаний за рубежом создаст условия для налаживания отношений, отраженных в Конвенции, с 21 страной, такими как Соединенные Штаты, Канада, Бразилия и Мексика, которые являются членами и нечленами Организации Американских Государств.

Конвенция состоит из 19 статей и в ней отражены такие основные вопросы, как процедура передачи осужденного, отказ в просьбе о передаче, права осужденного лица, которое передается, и порядок отбывания наказания, пересмотр приговора и последствия в принимающем государстве.

Монголия заключила двустороннее соглашение о передаче осужденных лиц с 11 странами и присоединилась к Берлинской Конвенции и Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, соответственно. В рамках этих конвенций граждане Монголии, отбывающих наказание за рубежом, были переведены на родину, и в настоящее время ведется операция по переводу по одному гражданину из России и Японии.

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