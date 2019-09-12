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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Узбекистана участвует в сессии Совета ООН по правам человека

CA-NEWS (UZ) -  Делегация Узбекистана во главе с директором Национального центра по правам человека Акмалем Саидовым принимает участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

Среди участников делегации свыше 190 стран на уровне министров иностранных дел и юстиции, руководителей национальных институтов по правам человека, парламентариев, дипломатов, представителей институтов гражданского общества.

На 42-й сессии Совета, которая продлится до 27 сентября, будут обсуждаться доклады о правах человека в Йемене, Бурунди, Мьянме, Сирии, Украине, Грузии и многих других странах. Ее участники рассмотрят 90 тематических докладов, а также отчеты о ситуации в отдельных странах.

Делегация Узбекистана провела переговоры с заместителем министра иностранных дел Индии В. Сингхом, директором Бюро по правам человека Госсовета КНР Л. Гуанжином; исполнительным директором Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС М. Бутом. Были обсуждены вопросы, связанные с проведением в октябре Ташкентского семинара по правам молодежи.

Также состоялись встречи с постоянными представителями России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Армении при Отделении ООН и других международных организациях.

В составе Совета ООН по правам человека - 47 государств. Он создан вместо одноименной Комиссии по результатам Саммита ООН в 2005 году. Это - орган Генеральной Ассамблеи ООН, собирается не меньше трех раз в год, а также может проводить чрезвычайные сессии.


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