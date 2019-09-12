РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Одного из богатейших бизнесменов Казахстана будут судить по подозрению в мошенничестве

CA-NEWS (KZ) -  Одного из богатейших бизнесменов Казахстана Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве.

"6 сентября 2019 года в суд №2 города Костаная поступило уголовное дело в отношении генерального директора ТОО «Иволга-Холдинг» Василия Розинова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по ст.177 ч.4 п. «б» УК РК (в редакции УК от 1997 года), а именно мошенничество в особо крупном размере.

Главное судебное разбирательство назначено на 15.00 часов 17 сентября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда.

ТОО "Иволга-Холдинг" – крупнейшая казахстанская многоотраслевая агропромышленная группа компаний.

В 2016 году Евразийский банк обратился в суд с иском о признании ТОО «Иволга-холдинг» банкротом за большие долги. Заявление удовлетворено не было.

Позже сменился гендиректор компании, а в 2018 году предприятие было упразднено. Вместо него появилось ТОО «Олжа Агро».

Сам Розинов входил в список 50 богатейших бизнесменов страны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Правительство Японии ушло в отставку
  • В Узбекистане снова откроются частные нотариальные конторы
  • Что предлагается в новом административном процедурно-процессуальном кодексе Казахстана?
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×