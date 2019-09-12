Одного из богатейших бизнесменов Казахстана будут судить по подозрению в мошенничестве

CA-NEWS (KZ) - Одного из богатейших бизнесменов Казахстана Василия Розинова будут судить по подозрению в мошенничестве.

"6 сентября 2019 года в суд №2 города Костаная поступило уголовное дело в отношении генерального директора ТОО «Иволга-Холдинг» Василия Розинова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по ст.177 ч.4 п. «б» УК РК (в редакции УК от 1997 года), а именно мошенничество в особо крупном размере.

Главное судебное разбирательство назначено на 15.00 часов 17 сентября 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Костанайского областного суда.

ТОО "Иволга-Холдинг" – крупнейшая казахстанская многоотраслевая агропромышленная группа компаний.

В 2016 году Евразийский банк обратился в суд с иском о признании ТОО «Иволга-холдинг» банкротом за большие долги. Заявление удовлетворено не было.

Позже сменился гендиректор компании, а в 2018 году предприятие было упразднено. Вместо него появилось ТОО «Олжа Агро».

Сам Розинов входил в список 50 богатейших бизнесменов страны.