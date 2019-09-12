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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде пройдет фестиваль ремесел и промыслов "Silk Road Bazaar"

CA-NEWS (UZ) -  27-28 сентября в Самарканде пройдет национальный фестиваль ремесел и промыслов "Silk Road Bazaar", который объединит традиции древних восточных рынков.

Как сообщила пресс-служба администрации города, именитые мастера-ремесленники соберутся в одном месте, чтобы продемонстрировать свое искусство. Ну суд зрителя будут представлены образцы гончарного производства, ковроткачества, ювелирного дела, ручной работы и многого другого.

В рамках фестиваля пройдет концертная программа с участием фольклорно-этнографических ансамблей, эстрадных исполнителей, театральных актеров, танцевальных групп.

Напомним, впервые подобный фестиваль в Самарканде был проведен 24-26 августа 2019 года в парке «Багишамол гарден».

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