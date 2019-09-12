Десять экспертов покинули организацию «Великое будущее» Узбекистана, спонсируемую миллиардером Фаттахом Шодиевым

CA-NEWS (UZ) - Международная негосударственная некоммерческая организация «Буюк Келажак» («Великое будущее») объявила о том, что десять членов Совета экспертов покинули организацию.

Эксперты объяснили свое решение проявлением неуважения по отношению к ним. Один из учредителей «Буюк Келажак» назвал решение экспертов «внутренним делом организации», передает centralasian.org.

Информацию о том, что группа из десяти экспертов покинула созданную в мае 2018 года Международную негосударственную некоммерческую организацию «Буюк келажак», на своей странице в Facebook'е сообщил один из экс-членов Совета Дилмурод Юсупов.

«При объявлении о создании INGO “Buyuk Kelajak”, мы были рады поддержать эту инициативу и внести свой вклад в осуществление реформ в Узбекистане. Все мы активно были вовлечены в различные созидательные проекты, в формирование и разработку концепции развития Узбекистана до 2035 года, включая соответствующую дорожную карту. Мы участвовали в двух форумах МННО и многих других профессиональных мероприятиях и встречах, лично и онлайн. К большому сожалению, по некоторым внутриорганизационным причинам, мы решили продолжить вносить свою лепту в развитие страны вне рамок организации», – написал Дилмурод Юсупов.

Помимо Юсупова, Совет экспертов покинули Бехзод Хошимов, Зайнаб Мухаммад-Дост, Кахрамон Носиров, Нодир Нуритдинов, Бахром Раджабов, Тоштемир Хайдаров, Умид Абидхаджаев, Хасан Реджабоев и Шукуржон Назаров.

Один из бывших экспертов организации «Буюк келажак» говорит, что ряд причин вызвали недовольство молодых экспертов.

– Неуважительное отношение к некоторым нашим друзьям, проявленное в организации «Буюк келажак», провокации, связанные с вопросом государственного языка и Днем Победы, роспуск Совета и самоупрямство при наборе новых экспертов стали причиной выхода из состава Совета «Буюк келажак» группы единомышленников, – сказал собеседник.

Как приводится на сайте Международной негосударственной некоммерческой организации «Буюк Келажак», одной из основных задач Совета экспертов является оказание поддержки и содействия масштабным реформам, реализуемым президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Сообщается, что для достижения этих целей экспертному Совету организации поручена подготовка долгосрочной модели развития Узбекистана до 2035 года.

Одним из главных спонсоров организации «Буюк Келажак» является Фонд олигарха узбекского происхождения Фаттаха Шодиева.

Экспертный совет Buyuk Kelajak, включающий узбекистанцев, проживающих за рубежом, был создан в апреле 2018 года.