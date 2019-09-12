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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Около 50% промышленной продукции Таджикистана приходится на Согдийскую область

CA-NEWS (TJ) -  Около 50% произведенной в Таджикистане промышленной продукции приходится на Согдийскую область, передает Avesta.

В структуре производства промышленной продукции в Таджикистане наибольший удельный вес приходится на Согд.

По данным профильных ведомств республики, на долю этого северного региона страны приходится 48,3% от общего республиканского объема промышленного производства в январе-июле этого года.

По данным источника, вторую строчку в этой структуре занимает Хатлонская область – 30,5%. Показатель города Душанбе составил 10,4%, районы республиканского подчинения – 10,1% и ГБАО – 0,7%.

Северный регион страны также лидирует по количеству промышленных предприятий. К настоящему времени, общее количество отчитывающихся промпредприятий Согда составляет 642, или 30,2% от общего количества предприятий по стране.

Этот показатель в Хатлонской области составил 581 (27,3%), город Душанбе – 462 (21,7%), РРП – 399 (18,7%) и ГБАО – 44 (2,1%).

По данным министерства промышленности и новых технологий страны, за семь месяцев этого года сумма выпуска промпродукции составила более 14 млрд. сомони (свыше $1,4 млрд.).

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