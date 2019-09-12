РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана предложил Саудовской Аравии совместные нефтегазовые проекты

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил властям Саудовской Аравии рассмотреть возможность осуществления совместных проектов в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве и химической отрасли, сообщило Туркменское телевидение.

Бердымухамедов провел встречу с саудовским министром Эмиром Турки Бин Мухаммедом Бин Фахадом Бин Абдул Азизом Аль Саудом и управляющим делами фонда развития Саудовской Аравии Халидом Бин Сулейманом Аль Худейри. Президент Туркмении в ходе переговоров предложил рассмотреть возможности для потенциального партнерства в торгово-экономической сфере, текстильном производстве, транспортно-коммуникационном секторе и ряде других отраслей.

Бердымухамедов также пригласил в Туркмению короля и наследного принца Саудовской Аравии, передает РИА Новости.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане снова откроются частные нотариальные конторы
  • В Узбекистане с курсантов принудительно берут расписки о добровольном участии в сборе хлопка - СМИ
  • Сборная Таджикистана одержала вторую победу кряду в отборочном турнире ЧМ-2022
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×