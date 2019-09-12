Президент Туркменистана предложил Саудовской Аравии совместные нефтегазовые проекты

CA-NEWS (TM) - Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил властям Саудовской Аравии рассмотреть возможность осуществления совместных проектов в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве и химической отрасли, сообщило Туркменское телевидение.

Бердымухамедов провел встречу с саудовским министром Эмиром Турки Бин Мухаммедом Бин Фахадом Бин Абдул Азизом Аль Саудом и управляющим делами фонда развития Саудовской Аравии Халидом Бин Сулейманом Аль Худейри. Президент Туркмении в ходе переговоров предложил рассмотреть возможности для потенциального партнерства в торгово-экономической сфере, текстильном производстве, транспортно-коммуникационном секторе и ряде других отраслей.

Бердымухамедов также пригласил в Туркмению короля и наследного принца Саудовской Аравии, передает РИА Новости.