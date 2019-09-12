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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде стартует международный энергетический форум

CA-NEWS (TM) -  Сегодня, 12 сентября, в Ашхабаде состоится открытие Международной выставки и научной конференции «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана». По этому случаю президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился к их участникам с приветствием, сообщает Туркменпортал.

"Сегодня, когда во всём мире растёт потребление энергоресурсов, ряд государств проявляет огромную заинтересованность в сотрудничестве с Туркменистаном в области электроэнергетики. Это является убедительным показателем роста международного авторитета нашей страны и огромного значения энергетической отрасли в развитии национальной экономики. Наряду с крупным проектом строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, осуществляется и прокладка линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Претворение этого проекта в жизнь имеет огромное значение не только для стран-участниц, но и для региона в целом", - отметил президент в приветствии.

В работе международной выставки и научной конференции принимают участие иностранные компании и бизнесмены, заинтересованные в развитии сотрудничества в сфере энергетики.

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