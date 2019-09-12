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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане приостановили строительство ЖК, потому что земля предназначена для садоводства

CA-NEWS (KZ) -  Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с дольщиками ЖК «Сулейман».Строительные работы на объекте приостановлены, так как целевое назначение участка «садоводство», сообщает официальный сайт акимата.

Аким города А.Кульгинов отметил, что сейчас первостепенными задачами являются поиск инвестора, изменение целевого назначения земли и разработка проекта строительства. После получения разрешительных документов, застройщик возобновит строительные работы на участке. Акимат окажет содействие в решении вопросов дольщиков.Сам объект для инвестора является рентабельным: хорошее месторасположение и достаточное количество свободной нереализованной площади.

Всего в городе 51 долгострой (76 домов). До конца года в эксплуатацию введут 10 жилых комплексов. По проблемному объекту «Территория комфорта-1» начались работы по сносу здания. Блоки ЖК будут демонтированы до конца года.

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