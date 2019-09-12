Зарплаты в Казахстане: работники промышленной сферы получают на треть больше

CA-NEWS (KZ) - С учетом инфляции их покупательная способность увеличилась на 5%, сообщает energyprom.kz.

По итогам II квартала в промышленности списочная численность работников составила 655,6 тысячи человек – на 0,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Фактическая численность достигла 625,9 тыс. сотрудников – на 0,5% больше, чем год назад. Из них 192,6 тыс. человек заняты в горнодобывающей сфере (минус 0,8% за год), 291,1 тыс. сотрудников – в обрабатывающем сегменте (сразу плюс 2,3% за год), 100,3 тыс. человек – в электро- и теплоснабжении (минус 2,3% за год), 41,9 тыс. работников – в водоснабжении и водоотведении (плюс 1,9% к аналогичному периоду годом ранее).

Заработные платы промышленников в среднем составляли 247,6 тысячи тенге в месяц – на 1,6% больше, чем в прошлом квартале, и сразу на 10,2% больше, чем во II квартале прошлого года. С учетом инфляции рост покупательной способности заработных плат в секторе достиг 4,8% за год.

Самые высокие заработные платы традиционно в горнодобывающем сегменте: сразу 387,3 тыс. тг в месяц – плюс 8% за год (и плюс 2,7% к покупательной способности). В сегменте горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, естественно, наиболее высоки заработные платы в сфере добычи нефти и газа: 737,7 тыс. тг, +6,5% за год; на втором месте сфера технических услуг в добывающем секторе: 418,3 тыс. тг, +6,1% за год.

Второе место по уровню заработных плат после горнодобывающей занимает сфера обрабатывающей промышленности: 201,7 тыс. тг в месяц – сразу плюс 13,7% за год (плюс 8,1% к покупательной способности). В этой отрасли выгоднее всего работать в табачной индустрии: здесь ежемесячно получают в среднем 656,2 тыс. тг – на 9,3% больше, чем годом ранее. На втором месте нефтеперерабатывающие производства и выпуск кокса: здесь зарплаты в среднем в месяц составляли 399,2 тыс. тг, увеличившись за год на 17%. На третьем месте среди самых высокооплачиваемых сфер обрабатывающей промышленности – производство компьютеров, электронной и оптической продукции: среднемесячные зарплаты здесь достигали 328,4 тыс. тг – сразу плюс 18,9% за год.

Сотрудники сферы электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования получали 165,1 тыс. тг – плюс 10,5% за год (реальный рост – на 5%), работники сегмента водоснабжения, канализационных систем и контроля над сбором и распределением отходов – 121,2 тыс. тг, на 12,1% больше, чем годом ранее (с реальным ростом на 6,6% за год).

В региональном разрезе самые высокие зарплаты наблюдались в трех нефтегазодобывающих областях: Атырауской (553,1 тыс. тг, +3,6% за год), Мангистауской (521,3 тыс. тг, +6,7% за год) и Западно-Казахстанской (460,9 тыс. тг в месяц, сразу +23% за год) областях.

Возможно, зарплаты в секторе будут расти еще более заметными темпами. Напомним, в своем Послании народу Казахстана в сентябре текущего года Президент затронул вопрос повышения уровня заработных плат.

«Доходы крупных горнодобывающих компаний растут, но мы видим, что зарплаты наших граждан существенно не увеличиваются. Что касается социального положения населения, Правительство должно проявить настойчивость в решении этого вопроса. Поручаю Правительству рассмотреть возможности стимулировать работодателей увеличивать фонд оплаты труда», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.