Эксперт ООН по итогам визита в Монголию: добыча полезных ископаемых должна способствовать реализации прав человека

CA-NEWS (MNG) - Горнодобывающая промышленность в Монголии должна способствовать устойчивому развитию и реализации экономических, социальных и культурных прав населения. С таким заявлением по итогам своего 10-дневного визита в страну выступил Независимый эксперт ООН по вопросу о внешней задолженности и правам человека Хуан Пабло Богославский, передает служба новостей ООН.



«Монголия богата природными ресурсами, которые могут быть как благом, так и проклятием», – сказал правозащитник.

Богославский подчеркивает, что последствия добычи полезных ископаемых в отдельных случаях могут быть связаны с серьезными нарушениями прав человека, в том числе права на безопасную и чистую питьевую воду и права на здоровье.

Богославский, в частности, рассказал о своей поездке на шахту Оюу-Толгой в пустыне Гоби, где добывают медь и золото. Обеспокоенность эксперта вызвало негативное влияние проводимых на шахте работ на качество питьевой воды в прилегающих районах. Богославский призвал все заинтересованные стороны продолжать переговоры и найти варианты решения этой проблемы.

«Нынешняя экономическая модель Монголии основывается на добыче полезных ископаемых, и распределение доходов от их добычи должно способствовать реализации прав человека», – сказал Богославский.

Он также отметил, что на сегодняшний день экономика страны в значительной степени зависит от изменения цен на полезные ископаемые на мировом рынке. Экономический спад 2015-2016 годов, вызванный резким падением цен на сырьевые товары, привел к росту бедности и неравенства в стране. Сегодня треть населения Монголии живет в бедности, сообщил эксперт.

«Для того, чтобы обеспечить восстановление экономики, макроэкономической стабильности и фискальной дисциплины, правительство провело ряд реформ, в том числе рекомендованных МВФ, – сообщает Богославский. – Были приняты в том числе традиционные меры денежно-кредитной политики, однако анализ последствий реформ для ситуации с правами человека проведен не был».

Богославский считает, что экономические реформы и меры фискальной дисциплины могут вести к нарушениям таких прав, как право на питание, жилье, социальное обеспечение, а также трудовых прав.

Для того, чтобы оградить страну от серьезных экономических потрясений и обеспечить реализацию базовых прав населения, власти должны провести диверсификацию экономики, подчеркивает эксперт. Он отметил, что руководство Монголии уже сделало первые шаги в этом направлении.