В Узбекистане увеличен возраст для назначения судьей - не менее 35 лет

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон, которым внесены изменения и дополнения в более чем 10 законодательных актов.

Согласно внесенным изменениям в Закон «О судах», теперь для назначения судьей требуется достичь не менее 35-летнего возраста (раньше было 30 лет).

Также лица, состоящие в резерве кандидатов, впервые назначаемых на должности судей, проходят обязательное обучение в Высшей школе судей, без сохранения среднемесячной заработной платы (раньше она сохранялась).

Законом также предусмотрен 35-летний возраст для народных заседателей. Ранее возрастная планка составляла 30 лет.