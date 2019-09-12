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  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане увеличен возраст для назначения судьей - не менее 35 лет

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон, которым внесены изменения и дополнения в более чем 10 законодательных актов.

Согласно внесенным изменениям в Закон «О судах», теперь для назначения судьей требуется достичь не менее 35-летнего возраста (раньше было 30 лет).

Также лица, состоящие в резерве кандидатов, впервые назначаемых на должности судей, проходят обязательное обучение в Высшей школе судей, без сохранения среднемесячной заработной платы (раньше она сохранялась).

Законом также предусмотрен 35-летний возраст для народных заседателей. Ранее возрастная планка составляла 30 лет.

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