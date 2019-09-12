Токаев прилетел в Ханчжоу

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего двухдневного государственного визита в Китайскую Народную Республику прибыл в город Ханчжоу.

Как сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, там Токаев ознакомится с деятельностью компании Hikvision - ведущего мирового поставщика инновационных продуктов.

Кроме того, в программе запланированы посещение офиса компании Alibaba и встреча с Джеком Ма, а также посещение Китайского национального музея чая и Пагоды Лэйфен.



