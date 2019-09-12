Токаев встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, сообщает Акорда.

В ходе встречи обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия Казахстана и Китая. Собеседники положительно оценили его планомерное развитие.

Касым-Жомарт Токаев, поздравив Ли Чжаньшу с 70-летним юбилеем КНР, проинформировал его о достигнутых в ходе государственного визита в Китай взаимовыгодных договоренностях.

- Вчерашние переговоры были успешными. Китай является большим соседом Казахстана. Поэтому, учитывая наше всестороннее сотрудничество, мы с Председателем Си Цзиньпином подписали Совместное заявление, в котором фиксируется положение, что наше партнерство будет иметь стратегический и долгосрочный характер. У меня есть все основания быть удовлетворенным итогами нашего визита, - сказал Президент.

Говоря о перспективах дальнейшего укрепления межпарламентских отношений двух стран, Глава государства отметил значимость IV совещания спикеров парламентов Евразии, которое состоится в Нур-Султане в сентябре текущего года.

- Я знаю, что вы три раза были в Казахстане, но в скором времени Вы вновь посетите Казахстан, но уже в ином качестве, как Председатель Постоянного комитета ВСНП. Мы с нетерпением ожидаем вашего визита, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ли Чжаньшу отметил значительный вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие казахстанско-китайских отношений и подчеркнул результативность его переговоров с Си Цзиньпином.

- Вчера между Вами и Председателем Си Цзиньпином состоялись доверительные и весьма плодотворные переговоры. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов. По их итогам подписано Совместное заявление, в котором оба лидера заявили о том, что стороны будут развивать стратегическое партнерство. Таким образом можно констатировать, что ваш нынешний визит в Китай уже увенчался большим успехом, а казахстанско-китайские отношения вступили в новый исторический период, - сказал Ли Чжаньшу.