В Вахдате мужчина избил и ограбил своего односельчанина

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CA-NEWS (TJ) - В ОМВД по городу Вахдат с заявлением обратился 37-летний житель села Яккатол указанного города, с тем, что 23-го августа, около 17 часов, на территории ул. Бинокорон г. Вахдат некий по имени “Фирдавс” избил его, затем, применив силу, отобрал у него один мобильный телефон марки «Нокия», 300 долларов США, 375 сомони, и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции по подозрению в совершении грабежа задержали 22-летнего жителя села Яккатол.

По факту ведется следствие.