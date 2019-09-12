РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Вахдате мужчина избил и ограбил своего односельчанина
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  В ОМВД по городу Вахдат с заявлением обратился 37-летний житель села Яккатол указанного города, с тем, что 23-го августа, около 17 часов, на территории ул. Бинокорон г. Вахдат некий по имени “Фирдавс” избил его, затем, применив силу, отобрал у него один мобильный телефон марки «Нокия», 300 долларов США, 375 сомони, и скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции по подозрению в совершении грабежа задержали 22-летнего жителя села Яккатол.

По факту ведется следствие.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Нур-Султане предложили переименовать улицу в честь сына Чингисхана
  • Сколько Китай инвестировал в Казахстан за годы независимости?
  • Главы ТПП Таджикистана и Абу-Даби обсудили перспективы сотрудничества
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×